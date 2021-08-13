Салфетку со слезами Месси продают на аукционе за 1 000 000 долларов

В начале августа футбольный мир всколыхнула новость о том, что Лионель Месси покидает родной клуб "Барселона" после 21 года работы. На своей прощальной пресс-конференции легендарный футболист не удержался и заплакал.

Тогда жена Месси Антонела Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, чтобы он вытер слезы. А вскоре эта салфетка появилась на аукционе Mercado Libre. Ее продают за огромные деньги – 1 000 000 долларов (26,7 миллиона гривен).

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В объявлении анонимный продавец указал, что на салфетке есть не только слезы, но и сопли Лионеля Месси. По его словам, этот генетический материал "подходит для будущего клонирования".



Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов / Скриншот

Что известно о выходе Лионеля Месси из "Барселоны"

Лионель Месси провел в "Барселоне" всю свою футбольную карьеру. Он играл за клуб с 2004 года – тогда ему было 17. С этой командой он сыграл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

30 июня 2021 контракт футболиста с "Барселоной" закончился, а 5 августа стало официально известно о том, что Месси покидает родной клуб. Они разорвали отношения из-за финансовых ограничений, наложенных на "Барселону".

Прощальная пресс-конференция футболиста состоялась 8 августа. На ней футболист произнес трогательную речь и расплакался.

10 августа стало известно, что Месси подписал контракт на два года с пролонгацией еще на один год с французским "Пари Сен-Жермен". Парижский клуб согласился платить футболисту 35 миллионов евро в год.

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