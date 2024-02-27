Видео этого инцидента было опубликовано оператором, который вел прямую трансляцию.

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Инцидент произошел во время сильнейшего за последние 30 лет шторма. Когда репортер с микрофоном рассказывал об обстановке на побережье Кристиансунна, рыба выпрыгнула из воды и ударила его по лицу. Такая неожиданность сбила с ног мужчину и он упал на каменистый берег.

Через несколько секунд метеоролога накрыла волна, которая смыла и рыбу, и самого репортера. Однако, несмотря на первоначальный испуг, он начал смеяться. Вскоре его пытаются поднять на ноги коллеги.

Рыба ударила ведущего по лицу: смотрите видео

Оператор Дэвид Йоргенво, который зафиксировал этот момент, взорвался смехом, увидев развернувшуюся хаотичную сцену,. Одновременно с этим у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что выглядело крайне комично. Хорошо, что репортер не пострадал.

Ранее мы писали о певце YAKTAK, который на днях выступил с концертом в Фастове. Парень упал прямо в толпу фанов. К счастью, ни артист, ни поклонники не пострадали.