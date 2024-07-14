Самая высокая женщина на планете удивила еще двумя рекордами: что она сделала

Самая высокая женщина в мире Румейса Гелги уже 10 лет сохраняет за собой титул самой высокой женщины мира. Однако она не останавливается и пополняет список своих достижений новыми рекордами.

Женщина призналась, что установление рекордов очень положительно повлияло на ее психическое здоровье.

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Что известно о самой высокой женщине в мире

Румейса из Турции впервые попала в книгу рекордов 2014 года. Ровно 10 лет назад она прославилась на весь мир как самая высокая девочка-подросток. Известно, что рекордный рост девушки был вызван очень редким заболеванием под названием синдром Вивера.

Синдром Вивера – это редкое генетическое заболевание, которое вызывает аномально быстрый рост и развитие тела от рождения. Синдром Вивера возникает из-за мутации в гене EZH2, который играет важную роль в регулировании роста и развития клеток. Эти мутации могут быть наследственными или возникать спонтанно во время развития эмбриона.

По словам женщины, за последнее десятилетие она прошла невероятное путешествие с Книгой рекордов Гиннеса.

После того, как меня представили как рекордсменку, я получила много сообщений от общественности, которые вдохновляют. Я почувствовала, что могу превратить свое уникальное состояние, которое воспринималось как нечто очень плохое, на благословение для себя,

– подчеркнула она.

Мировые рекорды Румейсы Гелги

Самая высокая женщина среди живых – 215,16 сантиметра.

Самый длинный палец у живого человека (женщина) – 11,2 сантиметра.

Самый широкий размах рук у живого человека (женщина) – 22,6 сантиметра.

Самые большие руки у живого человека (женщина) – правая рука 24,93 сантиметра и левая рука 24,26 сантиметра.

Самая длинная спина у живого человека (женщина) – 59,90 сантиметра.

Самый высокий подросток среди живых людей (женщина) – 2014 года ее рост был 213,6 сантиметра.

Новые рекорды Румейсы Гелги

И вот наконец она получила новые рекорды – женщина стала самым длинным ребенком женского пола и женщиной с самыми длинными ушами.



Новые рекорды Румейсы Гелги / Фото Книги рекордов Гиннеса

Мать рекордсменки рассказала, что девочка родилась с ростом 59 сантиметров. Она также имеет самые длинные уши, средний размер которых 9,58 сантиметра.

Моя мотивация побить этот рекорд заключается в том, что мои уши, очевидно, большие, и это, к сожалению, было одной из главных вещей, за которые над мной издевались на протяжении всей моей жизни. Мне даже предлагали сделать косметическую операцию, чтобы "исправить" мои уши, хотя я никогда не нуждалась в этом,

– отметила рекордсменка.

Она добавила, что большие уши имеют определенные преимущества. В частности, у нее потрясающий слух.