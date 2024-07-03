Впоследствии выяснилось, что загадочное существо – это 7-метровая акула.
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Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать существо. Свидетель событий, по имени Йоланда МакКолл сказала, что на расстоянии было трудно понять, жива ли она еще.
Ее тело барахталось в воде, поэтому было трудно понять, жива она или мертва. Я надела гидрокостюм и залезла в воду, чтобы проверить. Как выяснилось, это туша без признаков жизни. Акула запуталась в длинной веревке, торчавшей у нее изо рта и зацепилась за хвост. Похоже, истощилась, пытаясь освободиться,
– рассказала Йоланда.
Как выглядит создание / Фото Yolanda McCall
По словам женщины, все выглядело так, будто рыба умерла совсем недавно. Только после отплытия очевидцы смогли увидеть всю красоту этого большого существа.