Оригинал рукописи о Шерлоке Холмсе выставят на аукцион по рекордной цене

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будет чрезвычайно ценный лот - оригинал рукописи Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Это единственный рукописный экземпляр "Знака четырех".

Его стоимость составляет примерно 1,2 миллиона долларов.

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В каком состоянии сохранилась эта рукопись

Как пишут СМИ, сама рукопись хорошо сохранилась и выглядит чрезвычайно опрятно. Она содержит лишь несколько правок редактора ежемесячного журнала Lippincott's Magazine Джозефа Маршалла Стоддарта относительно американизации орфографии. Еще несколько слов вычеркнул сам Конан Дойл.

Дойл тратил много времени на обдумывание, прежде чем записать слова... но, кажется, что предложения почти сразу формировались в его голове и переносились на бумагу,

– признался международный специалист аукционного дома по книгам и рукописям Селби Киффер.

"Знак четырех" - вторая повесть Конан Дойла о приключениях Шерлока Холмса. Писатель написал ее по заказу Стоддарта, чтобы использовать популярность первой повести о детективе "Этюд в багровых тонах".

Также на аукционе продадут четыре романа, написанные Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Среди них – экземпляр "Великого Гэтсби", ориентировочная стоимость которого составляет 250 тысяч долларов.



На аукционе продадут ценные письма Артура Конан Дойла / Фото CNN

Ранее мы писали, что на недавнем аукционе продали комикс 1938 года. Он особенный тем, что именно на его страницах читатели познакомились с Суперменом.