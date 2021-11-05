Рок-группа официально изменила название песни ради фанатки: она сделала тату с ошибкой

5 ноября 2021 , 15:04
Читати новину українською

Источник:

NME

Фанатка рок-группы Waterparks по имени Клэнси решила сделать татуировку с названием своей любимой песни. Однако тату-мастер ошибся и оставил на теле девушки неверный текст.

Вместо "See You In The Future" он написал "See You In In The Future". Девушка опубликовала фото неудачной татуировки в твитере с упоминанием официального аккаунта группы и страницы его фронтмена. 

Это интересно Как выбрать удобную и безопасную игровую платформу: особенности современного онлайн-казино



Тату с неправильным названием песни / Фото из твитера Кэйси

Через несколько дней ей ответили. Лидер Waterparks Остен Найт решил не просто поддержать поклонницу, но и уладить ее проблему. 

Я увидел твою тату, и подумал, что меньшее, что мы можем сделать – это изменить название песни для тебя,
– написал фронтмен. 

Музыканты исполнили свое обещание – название песни действительно изменили на See You In In The Future на всех официальных стримингових платформах. 


Название песни в Spotify и Apple Music / Скриншоты

"Я буквально плачу! Очень благодарю вас, ребята, за то, что вы сделали это из-за моей неудавшейся тату! Любимая группа", – поделилась эмоциями шокированная девушка. Ошибка мастера сделала ее татуировку особенной, а Кэйси еще счастливее. 

Автор: Софія Гусєва