Замість "See You In The Future" він написав "See You In In The Future". Дівчина опублікувала фото невдалого татуювання у твітері зі згадкою офіційного акаунту гурту та сторінки його фронтмена.

Тату з неправильною назвою пісні / Фото з твітера Кейсі

Через кілька днів їй відповіли. Лідер Waterparks Остен Найт вирішив не просто підтримати шанувальницю, а й залагодити її проблему.

Я побачив твоє тату, і подумав, що найменше, що ми можемо зробити – це змінити назву пісні для тебе,

– написав фронтмен.

Музиканти виконали свою обіцянку – назву пісні справді змінили на See You In In The Future на усіх офіційних стрімінгових платформах.



Назва пісні в Spotify та Apple Music / Скриншоти

"Я буквально плачу! Дуже дякую вам, хлопці, за те, що ви зробили це через моє невдале тату! Улюблений гурт", – поділилася емоціями зворушена дівчина. Помилка майстра зробила її татуювання особливим, а Кейсі ще щасливішим.