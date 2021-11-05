Вместо "See You In The Future" он написал "See You In In The Future". Девушка опубликовала фото неудачной татуировки в твитере с упоминанием официального аккаунта группы и страницы его фронтмена.
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Тату с неправильным названием песни / Фото из твитера Кэйси
Через несколько дней ей ответили. Лидер Waterparks Остен Найт решил не просто поддержать поклонницу, но и уладить ее проблему.
Я увидел твою тату, и подумал, что меньшее, что мы можем сделать – это изменить название песни для тебя,
– написал фронтмен.
Музыканты исполнили свое обещание – название песни действительно изменили на See You In In The Future на всех официальных стримингових платформах.
Название песни в Spotify и Apple Music / Скриншоты
"Я буквально плачу! Очень благодарю вас, ребята, за то, что вы сделали это из-за моей неудавшейся тату! Любимая группа", – поделилась эмоциями шокированная девушка. Ошибка мастера сделала ее татуировку особенной, а Кэйси еще счастливее.