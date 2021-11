Вместо "See You In The Future" он написал "See You In In The Future". Девушка опубликовала фото неудачной татуировки в твитере с упоминанием официального аккаунта группы и страницы его фронтмена.

Это интересно Как выбрать удобную и безопасную игровую платформу: особенности современного онлайн-казино





Тату с неправильным названием песни / Фото из твитера Кэйси

Через несколько дней ей ответили. Лидер Waterparks Остен Найт решил не просто поддержать поклонницу, но и уладить ее проблему.

Я увидел твою тату, и подумал, что меньшее, что мы можем сделать – это изменить название песни для тебя,

– написал фронтмен.

Музыканты исполнили свое обещание – название песни действительно изменили на See You In In The Future на всех официальных стримингових платформах.



Название песни в Spotify и Apple Music / Скриншоты