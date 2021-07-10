Более 12 000 000 долларов: рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму

Рисунок "Голова медведя" продали на аукционе Christie's за 12,2 миллиона долларов. Это рекордная сумма, которую отдавали за рисунок Леонардо да Винчи на аукционе.

Предыдущий рекорд принадлежал рисунку "Конь и всадник", который в 2001 первом был продан за 11,5 миллионов долларов. До начала торгов не было понятно, превзойдет ли его "Голова медведя" – эксперты прогнозировали, что за эту работу удастся выручить от 11 до 16,5 миллионов долларов.

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О рисунке "Голова медведя"

Считают, что рисунок "Голова медведя" размером 7 на 7 сантиметров Леонардо да Винчи создал более 500 лет назад – в начале 1480-х годов. Он выполнен на бледной розово-бежевой бумаге с помощью техники silverpoint. Она предусматривает маркировку химически обработанной бумаги серебряными палочками или проволокой.

"Голова медведя" – один из 8 рисунков да Винчи, которые находятся в частных коллекциях. За свою историю он несколько раз переходил из рук в руки. В частности, в 1860 году он также был продан на аукционе за 3,4 доллара (примерно 430 долларов в современном эквиваленте). С тех пор "Голова медведя" была экспонатом выставок в Национальной галерее Лондона, Лувре в Абу-Даби и Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Известными владельцами рисунка были британский художник сэр Томас Лоуренс и коллекционер произведений искусства капитан Норман Роберт Колвилл. А в чью коллекцию "Голова медведя" отправится после последнего аукциона Christie's – пока не разглашается.

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