Ретривер стал моделью и воспроизводит легендарные образы певицы Мадонны: лучшие фото
19 октября 2021 , 12:04Читати новину українською
Источник:инстаграм max_et_vincent
Творчество певицы Мадонны нравится всем. Поэтому неудивительно, что среди ее поклонников есть не только люди, но и животные, такие как ретривер Макс. Его хозяин фотографирует собаку в самых известных образах культовой исполнительницы.
Чтобы получить такой невероятный результат, нужно приложить немало усилий – продумать образы Макса, сделать их максимально похожими, провести съемки, отретушировать фото. Но все это полностью оправдывает ожидания – финальные снимки могут посоревноваться с оригиналами.
Это интересно Выбираем талисман: животные, которые приносят удачу игрокам в азартных играх
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
Смотрите также Нужна помощь: 20 курьезных фото животных, которые застряли и не смогли выбраться самостоятельно