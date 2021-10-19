Ретривер стал моделью и воспроизводит легендарные образы певицы Мадонны: лучшие фото

19 октября 2021 , 12:04
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Источник:

инстаграм max_et_vincent

Творчество певицы Мадонны нравится всем. Поэтому неудивительно, что среди ее поклонников есть не только люди, но и животные, такие как ретривер Макс. Его хозяин фотографирует собаку в самых известных образах культовой исполнительницы.

Чтобы получить такой невероятный результат, нужно приложить немало усилий – продумать образы Макса, сделать их максимально похожими, провести съемки, отретушировать фото. Но все это полностью оправдывает ожидания – финальные снимки могут посоревноваться с оригиналами.

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Автор: Софія Гусєва