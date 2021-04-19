Калифорнийская сеть ресторанов Farmer Boys обьявила об акции по случаю празднования своего 40-летия. Они целый год будут бесплатно кормить гамбургерами тех клиентов, которые сделают себе татуировку с логотипом сети.

Сеть обьявила об акции в своем инстаграме. Они сообщили, что сотрудничают с салонами The Honorable Society в Лос-Анджелесе и Rockin In Tattoo в Лас-Вегасе, в которых будут татуировать самых преданных поклонников Farmer Boys.

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Желающие сделать татуировку смогут выбрать из трех вариантов ярких рисунков размером 5х5 сантиметров. На двух из них изображены бургеры с различными вариациями логотипа ресторана, а на третьем – грузовик с бургером в багажнике. Чтобы записаться на тату-сеанс, нужно заполнить форму на сайте ресторана.

Позже в Farmer Boys сказали, что из-за высокого спроса на участие в акции, они не смогут обеспечить бесплатными гамбургерами всех желающих, а поэтому будут выбирать среди них счастливчиков.