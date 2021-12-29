Редкую британскую монету продали на аукционе в 310 раз дороже ее номинала

На интернет-аукционе eBay продали редкую монету номиналом в 50 пенсов специального выпуска 2009 года. Несмотря на то, что тогда отчеканили 210 тысяч таких монет, разыскать эти экземпляры сегодня очень тяжело.

Чем особенны 50 пенсов

Выпуск особых 50 пенсов был посвящен 250-летию открытия Королевских ботанических садов, которое состоялось в 1759 году. С одной стороны монеты была изображена Китайская пагода в саду, а с другой – портрет королевы.

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Недавно одна монета появилась на eBay и была продана за 155 фунтов стерлингов (5680 гривен). Это в 310 дороже ее начального номинала в 50 пенсов (18 гривен) и в 25 больше, чем стартовая ставка, которая составила 6 фунтов стерлингов (220 гривен).

Конечная цена соответствует оценке посвященного проверке монет ресурса Coin Hunter. Там ее средняя стоимость оценивается в 150,8 – 161,5 фунтов стерлингов (5530 – 5890 гривен).

Монета в 50 пенсов, посвященная 250-летию Королевских ботанических садов / Фото Королевский монетный двор

Многих беспокоит вопрос такой дороговизны одной из сотен тысяч подобных монет, ведь с таким тиражом ее трудно назвать действительно редкой. Однако Королевский монетный двор называет эти 50 пенсов "возможно самой популярной" монетой на их сайте.

Ничто так не волнует людей как монеты оригинального дизайна 2009 года. В оборот выпустили 210 000 экземпляров, но поскольку почти все из них находятся в частных коллекциях, шансы найти хотя бы один среди других копеек очень невелики,

– говорят в Королевском монетном дворе.

Монету часто путают с похожей, выпущенной в 2019 году, чтобы отметить 50-летие 50-пенсовой монеты в обороте. Но они ценятся не столь высоко – их стоимость варьируется от 70 до 80 фунтов стерлингов (2565 – 2930 гривен).

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