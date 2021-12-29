Чим особливі 50 пенсів

Випуск особливих 50 пенсів був присвячений 250-ій річниці відкриттю Королівських ботанічних садів, яке відбулося у 1759 році. З одного боку монети була зображена Китайська пагода у саду, а з іншого – портрет королеви.

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Нещодавно одна монета з'явилася на eBay і була продана за 155 фунтів стерлінгів (5680 гривень). Це у 310 дорожче її початкового номіналу у 50 пенсів (18 гривень) та у 25 більше, ніж стартова ставка, яка склала 6 фунтів стерлінгів (220 гривень).

Кінцева ціна відповідає оцінці присвяченому перевірці монет ресурсу Coin Hunter. Там її середню вартість оцінюють у 150,8 – 161,5 фунтів стерлінгів (5530 – 5890 гривень).

Монета у 50 пенсів, присвячена 250-річчю Королівських ботанічних садів / Фото Королівський монетний двір

Багатьох турбує питання такої дорожнечі однієї з сотень тисяч подібних монет, адже з таким накладом її важко назвати справді рідкісною. Проте Королівський монетний двір називає ці 50 пенсів "можливо найпопулярнішою" монетою на їхньому сайті.

Ніщо так не хвилює людей, як монети оригінального дизайну 2009 року. В обіг випустили 210 000 екземплярів, але оскільки майже всі з них перебувають у приватних колекціях, шанси знайти хоча б один серед інших копійок дуже невеликі,

– кажуть у Королівському монетному дворі.

Монету часто плутають зі схожою, випущеною у 2019 році, аби відзначити 50-річчя обігу 50-пенсової монети. Але вони цінуються не так високо – їхня вартість варіюється від 70 до 80 фунтів стерлінгів (2565 – 2930 гривень).

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