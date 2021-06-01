Рецепт запеканки со спаржей нашли в реестре законов Бельгии

"Монитор бельж" – государственная газета, публикующая постановления правительства Бельгии. И в онлайн-версии реестра среди законов обнаружили рецепт запеканки со спаржей.

Рецепт случайно нашел бельгийский юрист Морган Моллер. Он изучал документы, касающиеся цен на лекарства и медицинские товары, когда наткнулся на короткий текст с описанием приготовления запеканки.

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Рецепт состоял из шести пунктов. Последний из них желал читателям "Приятного аппетита"! О своей "находке" юрист написал в твиттере.

Надоели люди, которые говорят, что "Монитор бельж" бесполезен. Там можно найти все: законы, постановления, рецепты, все что угодно. Честно говоря: в моей юридической карьере это веселье нечасто встречается.

Поскольку рецепт запеканки появился только в онлайн-версии газеты, которая не считается таким же авторитетным источником, как печатная, его быстро удалили. Также в редакции заявили, что это свободная база данных, которая не имеет никакой юридической силы.

Хорошо, что рецепт не попал в печать. В таком случае пришлось бы выдавать отдельный документ с поправками,

– заявил руководитель редакции Moniteur Belge.

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