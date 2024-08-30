Никаких исключений: в Британии "оштрафовали" ребенка за неправильную парковку

30 августа 2024, 10:10
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Автор: Алена Захарова

Источник:

Reddit

В Великобритании сотрудник дорожной службы слишком старательно выполнял свою работу, ведь выписал штраф за неправильную парковку ребенку.

Штраф появился на лобовом стекле детского автомобиля Mercedes-Benz.

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Известно, что игрушечная машина была припаркована на одном из тротуаров в Великобритании. В то же время Mercedes-Benz был не в лучшем состоянии, а его переднее левое колесо было отсоединено.

Заметил это нарушение правил парковки по дороге на работу сегодня. Парковочные надзиратели, как всегда, старательные,
– написал пользователь Reddit.


Игрушечный Mercedes-Benz оштрафовали / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Другие пользователи форума отметили комичность ситуации и отличное чувство юмора работника стоянки. Вот, что они написали:

  • "Немного грубовато, видно, что колесо снято, видимо, они работают над этим";
  • "Половина меня думает, что это просто пустая наклейка, наклеенная с целью розыгрыша. Но я встречал этих людей в реальной жизни, и другая половина меня думает, что внутри, вероятнее всего, находится настоящий штраф за незаконную парковку незарегистрированного автомобиля без уплаты налогов";
  • "Очевидно, ее украли, обобрали и кинули, нужно как можно скорее подать объявление в полицию".