Известно, что пожар вспыхнул в книжном магазине La Milita рано утром.

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Спасатели сразу же отправились на место происшествия, чтобы остановить распространение пожара на соседние здания. После того, как огонь потушили, пожарные обнаружили, что сгорело почти все.

Все сгорело, но позвольте мне сказать вам кое-что. Я был с коллегой-волонтером из Эстансуэлы, и он сказал мне: "Слово Божье невероятное, потому что Библии остались невредимыми". Серьезно. Библии не повреждены, и это то, что мы не можем передать словами,

– сказал один из спасателей.

Один местный житель прокомментировал: "Слово Божье всегда побеждает и защитило пожарных. Пусть Бог процветает и позволит владельцам книжного магазина оправиться после потерь".



После пожара в книжном магазине сгорели все книги, кроме Библии / Фото Jam Press

Ранее мы писали, что древнейшую Библию, написанную на иврите, продали за 38 миллионов долларов. Так называемый Кодекс Сассун датируется концом девятого или началом десятого века. Ее цена – одна из самых высоких, которую платили за исторический документ на аукционе.