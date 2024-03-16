Раннюю картину Ван Гога продали за бешеную сумму: теперь она будет в частном музее
Источник:L1 Nieuws
Картину Винсента Ван Гога, которая называется "Голова крестьянки в белом чепце", продали на аукционе. И хотя имя покупателя не называют, однако известно, что он купил ее за 4,5 миллиона евро.
Аукцион состоялся в Новом Орлеане. На продажу картину выставила американская галерея M. S. Rau.
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Что известно о самой картине
Эту картину Ван Гог написал еще в 1884 году, когда жил в нидерландском городе Нуенен. Художник написал несколько картин, изображающих крестьянок в белых чепцах. На обратной стороне одной из них в 2022 году с помощью рентгена нашли автопортрет Ван Гога.
Стоит отметить, что немалое количество картин Ван Гога продают на аукционах за фантастические суммы. Аукционный рекорд за работы Ван Гога установили в 1990 году. Тогда "Портрет доктора Гаше" продали за 83 миллиона долларов. А акварель Ван Гога продали на аукционе за рекордные 35,9 миллиона долларов.
Ранее небольшую картину размером 23 на 17 сантиметров продали на аукционе почти за 14 миллионов долларов. Хотя сначала ее оценивали лишь в 14 тысяч долларов. Все потому, что благодаря тщательному исследованию удалось выяснить, что картина на самом деле принадлежит известному художнику Рембрандту.Надоели будничные развлечения? Создайте атмосферу казино в своей квартире! Лицензионная онлайн-платформа slotoking собрала игры из лучших заведений Лас-Вегаса. Поэтому вы сможете насладиться рулеткой, блэкджеком и лотереями с живым дилером.