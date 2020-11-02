Активный отдых чаще всего ассоциируется с прыжками с высоты и восхождениями на вершины. Но не стоит забывать и о других видах экстрима. Желающим покорить водную стихию понравится рафтинг – сплав по реке. Это не только спортивный азарт и доза адреналина, но еще и эстетическое удовольствие от красоты живописных пейзажей.

Что такое рафтинг?

Англоязычное слово «рафтинг» походит от «raft», что переводится как «плот», сообщают Развлечения 24. Рафты считаются самыми безопасными и комфортными средствами передвижения для сплавов по горным рекам. Простота управления этим транспортом делает его ещё и самым популярным у туристов. Рафт имеет овальную форму с приподнятыми носом и кормой. В качестве сидений выступают надувные баки с креплениями, что позволяют удержаться на борту.

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Судна для рафтинга бывают разные и могут вместить от 4 до 20 человек, но обычно используются рафты для 10 людей. Команда состоит из инструктора(капитана) и членов экипажа, которые должны правильно грести, выполняя все команды.

Какими бывают маршруты для рафтинга?

Рафтинг на горной реке / Фото Unsplash

Маршруты принято делить на шесть уровней в зависимости от сложности. Для любительского рафтинга рекомендуют реки и пороги не выше третьего уровня. Они относительно безопасные и достаточно простые даже для участников без опыта.

Категории большей сложности считаются экстремальными. Они требуют серьезных навыков, полученных во время тренировок. Для того, чтобы преодолеть их нужны маневренность, сила и обязательная разведка маршрута.

Экипировка для рафтинга

Рафтинг – достаточно безопасный вид отдыха, если правильно выбрать уровень сложности, профессионального инструктора и, конечно, придерживаться техники безопасности. Перед посадкой в транспорт, рафтеры должны одеть яркую одежду, которая не будет пропускать воду, а также спасательные жилеты, каски и удобную обувь.

В Украине особенно популярный рафтинг по горным рекам в Карпатах, по Южному Бугу и по Десне. Если же вы ищете интересные маршруты для активного отдыха заграницей, стоит обратить внимание на рафтинг в Грузии, Турции и Норвегии.

Сколько стоит рафтинг?

В Украине особенно популярный рафтинг по горным рекам в Карпатах, по Южному Бугу и по Десне. Независимо от локации, цены на один сплав колеблются от 250 до 500 гривен с человека. Туристические клубы и компании также предлагают целые программы отдыха продолжительностью до четырёх дней. Кроме экстремальных сплавов они обеспечивают туристов жильём, питанием и трансфером. Такая программа может стоить от 800 до 4000 тысяч гривен в зависимости от длительности и предложенных условий.

Видео о рафтинге в Карпатах