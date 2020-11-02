Активний відпочинок найчастіше асоціюється зі стрибками з висоти та сходженням на вершини. Але не потрібно забувати й про інші види екстриму. Охочим підкорити водну стихію сподобається рафтинг – сплав по річці. Це не лише спортивний азарт та доза адреналіну, а ще й естетичне задоволення від краси мальовничих пейзажів.

Що таке рафтинг?

Англомовне слово "рафтинг" походить від "ruft", що перекладається як "пліт", повідомляють Розваги 24. Рафти вважаються найбільш безпечними та комфортними засобами пересування для сплавів гірськими річками. Простота управління цього транспорту робить його ще й найпопулярнішим серед туристів. Рафт має овальну форму з припіднятими носом та кормою. Як сидіння виступають надувні баки з кріпленнями, що дозволяють втриматися на борту.

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Човни для рафтингу бувають різними та можуть вмістити від 4 до 20 осіб, але найчастіше використовуються човни для 10 людей. Команда складається з інструктора (капітана) та членів екіпажу, які повинні правильно гребти, виконуючи всі команди.

Якими бувають маршрути для рафтингу?

Рафтинг на гірській річці / Фото Unsplash

Маршрути прийнято розділяти на шість рівнів залежно від складності. Для любительського рафтингу рекомендують ріки та пороги не вище третього рівня. Вони відносно безпечні та достатньо прості навіть для учасників без досвіду.

Категорії вищої складності вважаються екстремальними. Вони потребують серйозних навиків, здобутих у тренуваннях. Для того, щоб здолати їх, необхідні маневреність, сила та обов’язкова розвідка маршруту.

Екіпірування для рафтингу

Рафтинг – доволі безпечний вид відпочинку, якщо правильно обрати рівень складності, професійного інструктора та, звичайно, дотримуватися техніки безпеки. Перед посадкою у транспорт рафтери повинні одягнути яскравий одяг, що не пропускатиме воду, а також рятувальні жилети, каски та зручне взуття.

В Україні особливо популярний рафтинг по гірських річках в Карпатах, по Південному Бугу та по Десні. Якщо ж ви шукаєте цікаві маршрути для активного відпочинку за кордоном, слід звернути уваги на рафтинг в Грузії, Туреччині та Норвегії.

Скільки коштує рафтинг?

В Україні особливо популярний рафтинг по гірських річках в Карпатах, по Південному Бугу та по Десні. Незалежно від локації, ціни на один сплав коливаються від 250 до 500 гривень з людини. Туристичні клуби та компанії також пропонують цілі програми відпочинку тривалістю до чотирьох днів. Окрім екстремальних сплавів вони забезпечують туристів житлом, харчуванням та трансфером. Така програма може коштувати від 800 до 4000 гривень, залежно від тривалості та запропонованих умов.

Відео про рафтинг в Карпатах