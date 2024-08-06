Именно факт того, что мужчина сидел на поверхности для приготовления пищи без обуви, и вызвало отвращение у пользователей.

Смотрите также Наконец известна точная причина, почему британцы придумывают лучшие идеи на унитазе

На видео можно было услышать, как клиенты, которые ждали заказ, выражали свое отвращение. А вот коллеги мужчины, похоже, не переживают из-за его поведения. Они продолжают выполнять свою работу.

На видео одна женщина с длинными темными волосами спросила, соответствует ли это санитарным нормам. В то же время автор видео отметила, что работники заведения не увидели в этом проблемы, когда посетители начали возмущаться.

Никогда больше не буду есть в Subway,

– подытожила одна из очевидиц событий.

Как на это отреагировали люди в комментариях

Пользователей соцсетей также поразило поведение мужчины. Вот, что они написали: