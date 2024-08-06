Именно факт того, что мужчина сидел на поверхности для приготовления пищи без обуви, и вызвало отвращение у пользователей.
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На видео можно было услышать, как клиенты, которые ждали заказ, выражали свое отвращение. А вот коллеги мужчины, похоже, не переживают из-за его поведения. Они продолжают выполнять свою работу.
На видео одна женщина с длинными темными волосами спросила, соответствует ли это санитарным нормам. В то же время автор видео отметила, что работники заведения не увидели в этом проблемы, когда посетители начали возмущаться.
Никогда больше не буду есть в Subway,
– подытожила одна из очевидиц событий.
Как на это отреагировали люди в комментариях
Пользователей соцсетей также поразило поведение мужчины. Вот, что они написали:
- "Какого черта люди все еще заказывают, видя это. Так отвратительно".
- "Министерство здравоохранения должно это увидеть, и почему люди покупают в то время, я бы выбежал".
- "Как это никто ничего не говорит? Люди становятся более невежественными, если просто наблюдают".