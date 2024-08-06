Саме факт того, що чоловік сидів на поверхні для приготування їжі без взуття, і викликало огиду у користувачів.
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На відео можна було почути, як клієнти, які чекали на замовлення, висловлювали свою огиду. А от колеги чоловіка, схоже, не переймають через його поведінку. Вони продовжують виконувати свою роботу.
На відео одна жінка з довгим темним волоссям запитала, чи це відповідає санітарним нормам. Водночас авторка відео зазначила, що працівники закладу не побачили в цьому проблеми, коли відвідувачі почали обурюватися.
Ніколи більше не їстиму в Subway,
– підсумувала одна з очевидиць подій.
Як на це відреагували люди у коментарях
Користувачів соцмереж також вразила поведінка чоловіка. Ось, що вони написали:
- "Якого біса люди все ще замовляють, бачачи це. Так огидно".
- "Міністерство охорони здоров'я має це побачити, і чому люди купують у той час, я б вибіг".
- "Як це ніхто нічого не каже? Люди стають більш неосвіченими, якщо просто спостерігають".