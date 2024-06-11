Птица ворвалась в прямой эфир, сев на голову репортеру: забавное видео

С репортером канала CNBC произошел довольно курьезный случай. Во время репортажа возле Белого дома ей на голову сел голубь.

Этот момент попал на видео. Известно, что репортер как раз собиралась выйти в прямой эфир.

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Журналистка была шокирована и воскликнула: "Боже мой, это приземлилось на меня". Голубь сразу же улетел, а женщина пыталась понять, что только что произошло.

Да, я в порядке,

– сказала она продюсерам.

В конце концов она решила поделиться частью видео в своих соцсетях, чтобы другие также могли посмеяться над этим случаем.

Птица ворвалась в прямой эфир: смотрите видео

Она подписала видео так:

Я знаю, что сегодня было много новостей, но птичка села на мою голову в Белом доме прямо перед тем, как я вышла в прямой эфир. Он действительно просто хотел попасть в прямой эфир.

Комментаторы посмеялись над этим и напомнили женщине древнюю пословицу, что голубь, который садится на человека, приносит удачу.

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