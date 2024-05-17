Этот тест от Развлечения 24 поможет узнать, что этот выбор может сказать о будущих вызовах в вашей жизни.

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Для прохождения теста внимательно посмотрите на картинку ниже. Выберите ту обувь, которая вам больше всего нравится.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов