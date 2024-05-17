Цей тест від Розваги 24 допоможе дізнатися, що цей вибір може сказати про майбутні виклики у вашому житті.

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Для проходження тесту уважно подивіться на картинку нижче. Оберіть те взуття, яке вам найбільше подобається.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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