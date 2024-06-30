Отдых – это важная часть нашей жизни, которая помогает восстановить силы и энергию. Каждый из нас имеет свои уникальные предпочтения относительно того, как лучше всего отдыхать. Этот тест поможет вам определить, какой тип отдыха вам больше всего подходит.