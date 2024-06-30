Відпочинок – це важлива частина нашого життя, яка допомагає відновити сили та енергію. Кожен з нас має свої унікальні вподобання щодо того, як найкраще відпочивати. Цей тест допоможе вам визначити, який тип відпочинку вам найбільше підходить.