Этот психологический тест от Развлечения 24 на основе выбора кактуса позволит вам исследовать, как вы устанавливаете и защищаете свои личные границы.

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Рассмотрите картинку, на которой изображены различные кактусы. Выберите кактус, который больше всего вам нравится или вызывает сильные эмоции. Прочитайте описание, связанное с вашим выбором, чтобы узнать, что ваш любимый кактус может рассказать о ваших личных границах.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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