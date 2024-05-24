Цей психологічний тест від Розваги 24 на основі вибору кактуса дозволить вам дослідити, як ви встановлюєте та захищаєте свої особисті кордони.

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Розгляньте картинку, на якій зображені різні кактуси. Виберіть кактус, який найбільше вам подобається або викликає найсильніші емоції. Прочитайте опис, пов'язаний з вашим вибором, щоб дізнатися, що ваш улюблений кактус може розповісти про ваші особисті кордони.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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