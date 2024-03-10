Заметила досадную деталь: женщина призвала всех покупателей внимательно проверять чеки из магазинов

Девушка из Австралии поделилась досадным инцидентом, который произошел с ней в магазине. Она призвала других покупателей тщательно проверять чеки.

Инцидент произошел с ее матерью в супермаркете Woolworths на севере Сиднея (Австралия).

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Что произошло в магазине

Австралийка рассказала, что ее мама купила несколько товаров в Woolworths. Чек на покупку был в несколько раз больше.

Похоже, кусочек ветчины весом в 256 граммов, которую она купила, пробили по цене килограмма (36 долларов). Хотя его стоимость составляет всего 9,22 доллара,

– написала девушка.

Она убеждена, что такую ошибку трудно объяснить сбоем в кассовой системе магазина, поскольку цена, вероятно, вводилась вручную. К счастью, это вовремя заметила мать, хотя она обычно не проверяет чеки во время покупок.

В сети мнения людей разделились. Одни писали, что кассир мог неправильно ввести цифру из-за складки на штрих-коде товара. А другие же утверждали, что это просто случайность.



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