Проплыл прямо под сапбордом: блогер встретил огромного кита – потрясающее видео

Близкую встречу с гигантским китом звезда ютуба записал на видео. В увлекательном ролике можно также услышать все эмоции блогера и его невероятный вопль.

Блогер-путешественник Броди Мосс из Западной Австралии известен своим миллионам поклонников на ютубе как Youngbloods. В свое время мужчина бросил работу электрика, чтобы сосредоточиться исключительно на создании видео.

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В своих видео австралиец в основном показывает, как он плавает, занимается сноркелингом и ловит рыбу, а также взаимодействует с различными морскими животными, такими как морские черепахи, киты, дельфины и акульи скаты. Именно благодаря этим видео Броди и прославился. Кроме того, он зимует на далеких тропических островах, путешествует со своим псом и спит в плавучей палатке в океане.



Броди Мосс и его пес / Фото Инстаграм YBS

Австралиец ночует в плавучей палатке / Фото Инстаграм YBS



Блогер-путешественник Броди Мосс / Фото Инстаграм YBS

Иногда во время прогулок могут случаться и совсем неожиданные встречи, например, с гигантским китом. И судя по громким и эмоциональным крикам, Броди был совсем не готов к такой встрече. Мужчина был поражен размерами млекопитающего, а особенно его хвостом – тот был размером с его сапборд. По словам блогера, кит какое-то время кружил вокруг него и поплыл не сразу.

Не могу поверить, какими интересными становятся животные, когда маленькая тихая фигура дрейфует в море. Эти киты напугали меня, когда они без предупреждения всплыли на поверхность прямо передо мной, и я не был готов к этому,

– подписал видео путешественник.

Больше об увлекательных приключениях Броди Мосса смотрите в видео и на его канале в ютубе:

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