Искусный актер: мужчина притворяется нищим и неплохо зарабатывает

Китайский профессиональный актер Лу Цзинган посвятил последние 12 лет своей жизни тому, что притворялся нищим. Он "работал" на популярном живописном месте и брал деньги и еду у добрых людей.

Ему удалось убедить немалое количество людей в том, что он на самом деле пытается свести концы с концами, но это не так.

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На самом деле Лу – профессиональный актер, который вот уже 12 лет играет роль нищего в живописной зоне сада Циньмин Шанхе в китайской провинции Хэнань. Он носит порванные лохмотья, ходит с грязным лицом и ловко выпрашивает деньги у туристов, которые хотят помочь нищему.

Известно, что актер зарабатывает до 70 000 юаней (373 тысячи гривен) в месяц, и это не учитывая большого количества еды. Тогда как средняя месячная зарплата в Китае сейчас составляет около 29 000 юаней (почти 155 тысяч гривен).

Лу говорит, что выбрал этот необычный способ заработка, потому что просто любил выступать на публике, и для этого ему не надо проходить прослушивания. Сначала семья не поддержала его, что вполне понятно, но увидев, что он неплохо зарабатывает, они изменили свое мнение.

Сам Лу Цзинган адаптировался к своей повседневной роли и к выступлению, который недавно сделал его знаменитостью в соцсетях. Теперь мужчине стало еще проще привлекать симпатии людей и их деньги.



Мужчина изображает из себя нищего / Фото Oddity Central

Интересно, что в немецком городе Дармштадт живет, вероятно, самый экономный человек в мире. Несмотря на то, что человек производит впечатление бездомного, который ест еду со свалок, он имеет 10 домов. Стоимость его недвижимости оценивают в миллионы евро.