На аукционе в Британии продали прядь волос за 3,6 тысячи фунтов: чьи волосы столько стоят

В Великобритании на аукционе ушла с молотка прядь волос за 3,6 тысячи фунтов. Она принадлежала пионерке медсестринства Флоренс Найтингейл.

Артефакт приобрел частный покупатель, который остался неизвестным. Вместе с волосами была продана подпись Найтингейл, копию "Порядка захоронения умерших" и миниатюрную Книгу Иова.

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Что было куплено на аукционе и кто покупатель

В Великобритании на аукционе Tennants Auctioneers были проданы пряди волос пионерки медсестринства Флоренс Найтингейл за более 3,6 тысячи фунтов стерлингов. Ее называли "Дамой с лампой" за то, что она обходила раненых с лампой в руках.

Что было выставлено на аукционе / фото TENNANTS AUCTIONEERS

Прядь волос Найтингейл продавалась вместе с ее подписью на обрезанном листе бумаги, копией "Порядка захоронения умерших" в кожаном переплете, выданного для ее похорон в 1910 году, и миниатюрным экземпляром Книги Иова из Ветхого Завета.

Эти предметы хранили потомки Фрэнсис и Гарри Верни (муж сестры Флоренс Найтингейл) до их продажи на аукционе. Вероятно, кусочек волос Флоренс отрезали в 1883 году, когда ей было 63 года. Новым владельцем артефактов стал частный покупатель, имя которого не раскрывают.

Что известно о Флоренс Найтингейл

Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 года во Флоренции в богатой аристократической британской семье. С юных лет она мечтала ухаживать за больными людьми и работать медсестрой, что не соответствовало ожиданиям общества от барышни ее высокого статуса.

После обучения в Германии она получила должность суперинтенданта "Заведения для больных женщин" в Лондоне.

Во время Крымской войны Найтингейл организовала уход за ранеными солдатами союзников в Османской империи и работала в английских госпиталях в Крыму.

Флоренс стала известной благодаря своим усилиям в уходе за ранеными солдатами во время Крымской войны. Изменения, которые она внедряла и за которые боролась, улучшая гигиену и уход за ранеными, значительно снизили уровень смертности,

– говорят в аукционном доме.

После возвращения с войны она основала первую светскую школу медсестер в лондонском госпитале Святого Томаса и реформировала военную медицину Великобритании.

Флоренс Найтингейл умерла в 1910 году в возрасте 90 лет. Она считается национальной героиней в Великобритании, а 12 мая, день ее рождения, отмечается как Международный день медицинской сестры.