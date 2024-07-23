Артефакт придбав приватний покупець, який залишився невідомим. Разом з волоссям було продано підпис Найтінгейл, копію "Порядку поховання померлих" і мініатюрну Книгу Йова.

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Що було куплено на аукціоні та хто покупець

У Великій Британії на аукціоні Tennants Auctioneers було продано пасмо волосся піонерки медсестринства Флоренс Найтінгейл за понад 3,6 тисячі фунтів стерлінгів. Її називали "Дамою з лампою" за те, що вона обходила поранених з лампою в руках.

Що було виставлено на аукціоні / фото TENNANTS AUCTIONEERS

Пасмо волосся Найтінгейл продавалося разом із її підписом на обрізаному аркуші паперу, копією "Порядку поховання померлих" у шкіряній палітурці, виданого для її похорону в 1910 році, та мініатюрним примірником Книги Йова зі Старого Завіту.

Ці предмети зберігали нащадки Френсіс та Гаррі Верні (чоловік сестри Флоренс Найтінгейл) до їхнього продажу на аукціоні. Ймовірно, шматочок волосся Флоренс відрізали у 1883 році, коли їй було 63 роки. Новим власником артефактів став приватний покупець, ім’я якого не розкривають.

Що відомо про Флоренс Найтінгейл

Флоренс Найтінгейл народилася 12 травня 1820 року у Флоренції в заможній аристократичній британській родині. З юних років вона мріяла доглядати хворих людей та працювати медсестрою, що не відповідало очікуванням суспільства від панянки її високого статусу.

Після навчання у Німеччині вона отримала посаду суперінтенданта "Закладу для хворих жінок" у Лондоні.

Під час Кримської війни Найтінгейл організувала догляд за пораненими солдатами союзників в Османській імперії та працювала в англійських шпиталях у Криму.

Флоренс стала відомою завдяки своїм зусиллям у догляді за пораненими солдатами під час Кримської війни. Зміни, які вона впроваджувала і за які боролася, покращуючи гігієну та догляд за пораненими, значно знизили рівень смертності,

– кажуть в аукціонному домі.

Після повернення з війни вона заснувала першу світську школу медсестер у лондонському шпиталі Святого Томаса та реформувала військову медицину Британії.

Флоренс Найтінгейл померла у 1910 році у віці 90 років. Вона вважається національною героїнею у Великій Британії, а 12 травня, день її народження, відзначається як Міжнародний день медичної сестри.