Вражає, але двосторінковий лист оцінили щонайменше в 4 мільйони доларів.

Дивіться також Sotheby's продаватиме рекордну колекцію шампанського – кому належить колекція з 1500 пляшок

Торги проведуть у межах аукціону Christie's особистої колекції артефактів співзасновника Microsoft Пола Аллена, який помер у 2018 році.

Що відомо про лист Ейнштейна

У світі існує дві версії листа:

перша, надіслана президенту, зберігається в бібліотеці та музеї Рузвельта в Нью-Йорку;

друга, трохи коротша, буде продана на торгах.

Адресований тогочасному президенту США Франкліну Рузвельту лист написав Альберт Ейнштейн спільно зі своїм угорським колегою – фізиком Лео Сілардом. Артефакт датується 2 серпням 1939 року – кількома тижнями до вторгнення нацистів на територію Польщі.

Значення листа для світової історії

У ньому науковці попереджають про потенційну розробку Німеччиною технологій для створення ядерної бомби. Таке припущення двоє фізиків зробили через активну підтримку Третім Рейхом ядерних досліджень.

Можливо, можна буде запустити ланцюгову ядерну реакцію у великій масі урану... і це нове явище також призведе до створення бомб,

– мовиться у листі.

У своєму листі Ейнштейн та Сілард закликають уряд зробити те саме. У результаті Рузвельт формував комітет, який зробив США першої державною, яка створила атомну зброю.

Також на аукціоні представлять відновлений Алленом комп’ютер 1971 року виготовлення. Припускають, що пристрій – саме та модель, над якою вони спільно з Біллом Гейтсом працювали перед тим, як заснувати Microsoft.