Впечатляет, но двухстраничное письмо оценили по меньшей мере в 4 миллиона долларов.

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Торги проведут в рамках аукциона Christie's личной коллекции артефактов соучредителя Microsoft Пола Аллена, который умер в 2018 году.

Что известно о письме Эйнштейна

В мире существует две версии письма:

первая, отправлена президенту, хранится в библиотеке и музее Рузвельта в Нью-Йорке;

вторая, немного короче, будет продана на торгах.

Адресованное тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту письмо написал Альберт Эйнштейн совместно со своим венгерским коллегой – физиком Лео Силардом. Артефакт датируется 2 августа 1939 года – несколькими неделями до вторжения нацистов на территорию Польши.

Значение письма для мировой истории

В нем ученые предупреждают о потенциальной разработке Германией технологий для создания ядерной бомбы. Такое предположение двое физиков сделали из-за активной поддержки Третьим Рейхом ядерных исследований.

Возможно, можно будет запустить цепную ядерную реакцию в большой массе урана... и это новое явление также приведет к созданию бомб,

– говорится в письме.

В своем письме Эйнштейн и Силард призывают правительство сделать то же самое. В результате Рузвельт формировал комитет, который сделал США первой государственной, которая создала атомное оружие.

Также на аукционе представят восстановленный Алленом компьютер 1971 года изготовления. Предполагают, что устройство – именно та модель, над которой они совместно с Биллом Гейтсом работали перед тем, как основать Microsoft.