Приветственные бонусы в онлайн-казино: что это такое и как воспользоваться ими на максимум

Большинство современных онлайн-казино предлагают своим пользователям различные бонусы. В частности, новички чаще всего получают приветственные бонусы на первый депозит.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, что такое приветственные бонусы и как эффективно воспользоваться ими, чтобы получить максимум пользы и удовольствия.

Это интересно Самые богатые игроки казино: как они стали миллионерами и сколько выигрывали

Что такое приветственные бонусы и как их получить

Приветственные бонусы называют по-разному – welcome-бонус, бонус за регистрацию, бонус на первый депозит и тому подобное. Несмотря на большое количество названий, все они по сути означают одно и то же.

Приветственный бонус – это определенная сумма или фриспины (бонусные вращения), которые казино дает новым пользователям к депозиту. Размер суммы или количество фриспинов зачастую зависит от размера депозита. Чем больше внесенная на счет сумма, тем больший бонус получает игрок.

Чтобы получить свой приветственный бонус, нужно зарегистрироваться на сайте и внести на счет минимальный депозит или большую сумму. Бонусные средства или фриспины будут зачислены пользователю вместе с депозитным деньгами на отдельный бонусный счет.

В различных казино этот процесс может отличаться. Перед пополнением депозита стоит узнать о минимальной сумме и других важных деталях в условиях получения бонуса.

Как отыграть приветственный бонус



Как отыграть приветственный бонус в онлайн-казино / Фото Pixabay

Полученные на счет пользователя бонусные средства нельзя сразу выводить из онлайн-казино. Для этого их нужно отыграть. Как это сделать – опять же зависит от условий каждого конкретного казино.

Обычно игроку нужно сделать ставки на определенную сумму, которая определяется специальным коэффициентом. К примеру, если пользователь получил 100 бонусных гривен, а указанный для отыгрыша коэффициент – x5, ему нужно сделать ставки на 500 гривен. Неважно, будет это только одна ставка, или их будет 10, главное – общая сумма.

Иногда онлайн-казино устанавливают срок, за который игрок должен отыграть полученный бонус, чтобы суметь вывести его на счет. Об этом, как и о других условиях отыгрыша, обязательно нужно узнать заранее, чтобы не потерять свой бонус.

Приветственные бонусы от Cosmolot

Все гемблеры-новички, которые впервые посетят онлайн-казино Cosmolot, смогут получить приветственный бонус. Его начислят вместе с первым депозитом. Такие бонусы в Cosmolot есть двух видов – "Приветственный пакет" и "Приветственный пакет VIP".

Активировать эти бонусы можно в разделе "Касса". Для этого нужно нажать кнопку "Активировать" перед пополнением счета.

Чтобы получить "Приветственный пакет", нужно пополнить счет в казино на сумму от 100 гривен. После этого игрок получит до 5000 гривен в виде фриспинов, в зависимости от суммы депозита. Бонусные вращения выдают игрокам по 50 штук к каждому депозиту – их можно накапливать.

"Приветственный пакет VIP" предлагает новеньким игрокам до 15 000 гривен бонусов за пополнение депозита от 2000 гривен. В этом пакете фриспины выдают по 100 штук к каждому депозиту.

Читайте также Почему слоты стали самыми популярными игровыми автоматами во всем мире

Приветственные бонусы – это прекрасная возможность для новичков приятно провести время в онлайн-казино и попробовать еще больше интересных игровых автоматов.