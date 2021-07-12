Вітальні бонуси в онлайн-казино: що це таке і як скористатися ними на максимум

Більшість сучасних онлайн-казино пропонують своїм користувачам різноманітні бонуси. Зокрема, новачки найчастіше отримують вітальні бонуси на перший депозит.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, що таке вітальні бонуси та як ефективно скористатися ними, щоб отримати максимум користі та задоволення.

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Що таке вітальні бонуси і як їх отримати

Вітальні бонуси називають по-різному – welcome-бонус, бонус за реєстрацію, бонус на перший депозит тощо. Попри велику кількість назв, усі вони по суті означають одне і те ж.

Вітальний бонус – це певна сума або фріспіни (бонусні оберти), які казино дає новим користувачам до депозиту. Розмір суми чи кількість фріспінів найчастіше залежить від розміру депозиту. Чим більша внесена на рахунок сума, тим більший бонус отримує гравець.

Щоб отримати свій вітальний бонус, потрібно зареєструватися на сайті та внести на рахунок мінімальний депозит або більшу суму. Бонусні кошти чи фріспіни зарахують користувачеві разом із депозитними грошима на окремий бонусний рахунок.

У різних казино цей процес може відрізнятися. Перед поповненням депозиту варто дізнатися про мінімальну суму та інші важливі деталі в умовах отримання бонусу.

Як відіграти вітальний бонус



Як відіграти вітальний бонус в онлайн-казино / Фото Pixabay

Отримані на рахунок користувача бонусні кошти не можна одразу виводити з онлайн-казино. Для цього їх потрібно відіграти. Як саме це зробити – знову ж залежить від умов кожного конкретного казино.

Зазвичай гравцеві потрібно зробити ставки на певну суму, яка визначається спеціальним коефіцієнтом. До прикладу, якщо користувач отримав 100 бонусних гривень, а вказаний для відіграшу коефіцієнт – x5, йому потрібно зробити ставки на 500 гривень. Неважливо, чи це буде лише одна ставка, чи їх буде 10, головне – загальна сума.

Іноді онлайн-казино встановлюють термін, за який гравець повинен відіграти отриманий бонус, аби змогти вивести його на рахунок. Про це, як і про інші умови відіграшу, обов’язково потрібно дізнатися заздалегідь, щоб не втратити свій бонус.

Вітальні бонуси від Cosmolot

Усі гемблери-новачки, які вперше завітають до онлайн-казино Cosmolot, зможуть отримати вітальний бонус. Його нарахують разом із першим депозитом. Такі бонуси в Cosmolot є двох видів — "Вітальний пакет" та "Вітальний пакет VIP".

Активувати ці бонуси можна у розділі "Каса". Для цього потрібно натиснути кнопку "Активувати" перед поповненням рахунку.

Щоб отримати "Вітальний пакет", потрібно поповнити рахунок в казино на суму від 100 гривень. Після цього гравець отримає до 5000 гривень у вигляді фріспінів, залежно від суми депозиту. Бонусні оберти видають гравцям по 50 штук до кожного депозиту — їх можна накопичувати.

"Вітальний пакет VIP" пропонує новеньким гравцям до 15 000 гривень бонусів за поповнення депозиту від 2000 гривень. У цьому пакеті фріспіни видають по 100 штук до кожного депозиту.

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Вітальні бонуси — це чудова нагода для новачків приємно провести час в онлайн-казино та спробувати ще більше цікавих гральних автоматів.