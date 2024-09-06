Премьер Косово ошибся, решая уравнения для школьников

Премьер-министр Косово Альбин Курти попал в неловкую ситуацию во время открытия школы. Политик неправильно решил математическую задачу.

Соответствующее видео появилось в соцсетях и быстро стало вирусным.

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В чем ошибся премьер

Во время переноса слагаемых косовский премьер сделал ошибку и не изменил знак плюс на минус. В результате вместо равенства 2х = 0 у него получилось 2х = 10, поэтому и ответ получился неправильный: 5 вместо 0.

Однако все присутствующие поаплодировали политику. Уже позже, когда ошибку заметили соцсети, Курти в отдельном посте в фейсбуке признал ее и пошутил, что "не получил бы проходного балла", если бы сейчас был учеником.

Если бы я подумал немного больше времени, то понял бы, что правильный ответ – x = 0, но не думаю, что в таком случае у меня хватило бы смелости взять мел и писать на доске в вашем классе. Извините,

– добавил он.

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