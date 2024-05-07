Картину Караваджо, которую считали утраченной, теперь покажут в музее

Картину известного итальянского художника Микеланджело да Караваджо теперь покажут на выставке в мадридском музее Прадо. Полотно под названием Ecce Homo ("Это человек") еще до недавнего времени считалось утраченным.

В 2021 году искусствоведы ошибочно идентифицировали работу другого художника – Хосе де Рибери.

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Тогда полотно выставили в музее Прадо – и чуть не продали за 1500 евро. Однако впоследствии они начали сомневаться в достоверности оценки и сделали анализ еще раз.



Картина Караваджо / Фото The Guardian

Что известно о картине

Картина Ecce Homo была написана в 1604 году. Микеланджело да Караваджо посвятил ее Страстям Христовым. На полотне изображен Иисус Христос в терновом венке.

По словам директора музея Прадо Мигеля Фаломира, команда выяснила, что это действительно картина Караваджо, которую привезли в Испанию в XVII веке. Когда коллекционеры узнали о вероятном авторе картины, Министерство культуры Испании быстро запретило экспортировать ее.

Во время наполеоновского вторжения картина покинула королевскую коллекцию и с XIX века находилась в частной семейной коллекции в Мадриде. Недавно семья решила продать картину частному покупателю, и новый владелец заинтересовался возможностью выставить эту очень важную работу в Прадо,

– рассказал директор музея.

Это уже вторая картина Микеланджело в коллекции Прадо. Также там хранится полотно "Давид с головой Голиафа", которую художник написал в Риме около 1600 года. Картину Ecce Homo можно будет увидеть в музее с 28 мая по октябрь 2024 года.