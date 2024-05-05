Как известно, Adella Shores был создан в 1894 году компанией Shores Lumber Company.

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Почему судно считают проклятым

Сначала моряки думали, что судно будет сопровождать успех, ведь они выполнили вековой обычай. Члены экипажа попросили одну женщину разбить бутылку вина, но семья была против алкоголя. Они решили использовать воду вместо алкогольного напитка.

Однако удачу судну это не принесло. В течение 15 лет 195-футовое (почти 60 метров) судно дважды застревало на мелководье, что только усилило опасения моряков, что за кораблем следуют дурные предзнаменования.

Где нашли корабль

"Проклятый" корабль Adella Shores был обнаружен спустя 115 лет после того, как исчез с 14 членами экипажа на борту. Затонувший, корабль, был найден на глубине 650 футов (198 м) примерно в 40 милях (64 км) от того места, где оно исчезло.

Предполагается, что сильный ветер мешал кораблю двигаться вперед, и вскоре он отстал на две мили (3,2 км) от парохода впереди, а затем и вовсе исчез. Издание отмечает, что судно могло налететь на льдину и быстро затонуть.