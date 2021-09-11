Пошли к Везувию: фаны "Властелина колец" воссоздали путешествие Братства Кольца в реальной жизни

Итальянские фанаты культового "Властелина колец" создали собственное Братство Кольца, нарядились в образы персонажей и отправились в долгий путь к Везувию, чтобы уничтожить там Кольцо Всевластия. За неделю они преодолели более 200 километров пешком.

Путешествие Братства Кольца

Девять итальянцев из провинции Кьетти, одетых как герои Толкина, начали свое путешествие 27 августа. Кроме соответствующих костюмов, они взяли с собой и копию Кольца Всевластия, которое должны были уничтожить в жерле Везувия вместо Ородруина. Все это они затеяли не только ради развлечения, но и для того, чтобы собрать средства на строительство Деревни Хоббитов в Италии, открытие которого запланировано на следующий год.

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Итальянские фанаты Толкина создали собственное Братство Кольца​ / Фото из инстаграма _myhobbitlife_

Идейным вдохновителем этого путешествия стал 37-летний кондитер Николас Джентиле. Поклонником "Властелина Колец" он стал еще в детстве, и с тех пор его любовь к произведению Толкиена не угасла. Найти единомышленников, которые отправились в путь вместе с ним, было нетрудно. Более того, их оказалось так много, что Николас был вынужден провести отбор.

Некоторыми членами Братства Кольца стали близкие друзья мужчины, а также абсолютно случайные и незнакомые ему люди, которые подали заявки на участие. Желающих было больше 300. Среди них выбирали тех, кто больше всего похож на того или иного героя книги.



Братство Кольца из Италии / Фото из инстаграма _myhobbitlife_

В итоге в путешествие к Везувию собрались четверо хоббитов, волшебник, гном, эльф и два человека. В реальной жизни они являются представителями совершенно разных профессий. Например, в хоббитов Сэма, Фродо, Мерри и Пипина перевоплотились кондитер Николас, инженер Дэвид, банковский работник Джованни и иллюстратор Стефано. Фотограф Франческо стал эльфом Леголасом, косплеер Леонардо – гномом Гимли, а историк Симон – волшебником Гэндальфом. Еще двое участников команды, физиотерапевт Рикардо и блогер Кристиан остались людьми, но перевоплотились в Боромира и Арагорна.

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Мужчины отправились в неблизкую дорогу, и проходили за день по 25 – 30 километров, а ночью останавливались, чтобы отдохнуть и восстановить силы. На своем пути они даже воссоздали несколько известных сцен из книги о Братстве Кольца.

Мужчины шли почти неделю / Фото из инстаграмп _myhobbitlife_

Путешественники добрались пункта назначения 2 сентября. На вершине Николас Джентиле произнес речь, после чего кольцо бросили в жерло вулкана.

Кольцо, несмотря на его недобрую репутацию, не разладило нашу группу. Это приключение стало для нас символом борьбы со страхом перед завтрашним днем,

– сказал Николас.

После церемонии уничтожения Единого Кольца братство отпраздновало окончание своего путешествия в пабе. К мужчинам присоединились и местные жители.

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