На художественной выставке в Сеуле, в Южной Корее, молодая пара испортила граффити американского художника, стоимость которого оценивают в 440 тысяч долларов. Они решили, что краска и кисточки рядом с произведением искусства – не часть экспозиции, а интерактив для посетителей.

Сотрудники галереи, где проходила выставка, заметили на граффити зеленые мазки, которых раньше там не было. Они проверили видео с камер наблюдения, и обнаружили, что двое молодых людей решили дорисовать картину.

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Стоимость граффити-картины "Без названия" художника Джона Эндрю Перелло с псевдонимом JonOne оценивают в 440 тысяч долларов (12,3 миллиона гривен). На выставке ее не обрамили из-за больших размеров – 6,9х2,3 метра. Работу разместили на стене, а на полу под ней расставили банки с краской и кистями, которые были частью экспозиции.

20-летние парень с девушкой, подумали, что этот экспонат предлагает посетителям участие в интерактиве. Именно поэтому они взяли кисти и сделали на граффити несколько мазков практически в самом центре картины.



Пара дорисовала граффити на выставке / Скриншот

Когда в галерее обнаружили повреждения, администрация сразу связалась с полицией, чтобы найти нарушителей, и страховой компанией, чтобы сообщить о повреждении и обсудить дальнейшие действия. Кроме того, директор галереи ведет переговоры с художником.

Пока не ясно, чем закончится эта история. Представитель JonOne сообщил, что художник не планирует реагировать на этот инцидент. А соорганизатор выставки Кан Вук заявил, что сделает все возможное, чтобы "минимизировать вред супругам, которые случайно испортили граффити".

Пара случайно испортила произведение искусства стоимостью 440 000 долларов