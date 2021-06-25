Пернатый грабитель: попугай украл и съел 21 бриллиант из ожерелья хозяйки

В Таиланде в Бангкоке 22 июня случилось необычное ограбление. Женщину обокрал ее собственный любимец Фрости – 8-месячный попугай из вида Солнечных Аратинг. Он вытащил со шкатулки с украшениями роскошное ожерелье и решил, что оно съедобноее. Птица съела 21 бриллиант.

Уже в полдень женщина заметила, что питомец странно себя ведет. Он отказывался от еды, казалось слабым. По словам хозяйки, у него были признаки боли в животе, поэтому она записала Фрости на рентген.

Это интересно Приносят удачу и выигрыш: 5 самых популярных талисманов для гемблеров



Рентген-снимок папугая / Фото Viral Press

Сложно описать ее удивление, когда ветеринары обнаружили в желудке птицы 2 десятка небольших предметов, похожих на бусины или камешки. Врачи назначили ему срочную операцию. Она длилась 2 часа – за это время ветеринары изъяли из желудка Фрости 21 бриллиант по 0,2 карата каждый.

Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто встречаемся с подобными случаями, но этот был особенным, потому что попугай съел много настоящих бриллиантов,

– сказал доктор Кунтита Павинасакорн.

Что нашли в желудке Фрости / Фото Viral Press

Врачи рассказали, что это было очень опасно для здоровья попугая. Бриллианты были острыми, и именно поэтому у него болел живот. К тому же они могли повредить Фрости органы, если бы его хозяйка не обратилась к специалистам так быстро. Теперь птица проведет в больнице минимум неделю, пока не заживут швы.