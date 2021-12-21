Понадобился подъемный кран: в американском штате украли 18-метровый мост
Источник:Полиция округа Акрон
В одном из городов США в прошлом месяце похитили 18-метровый пешеходный мост. Впоследствии полиции удалось его найти уже в разобранном состоянии во дворе местного жителя.
Жителя штата Огайо обвиняют в том, что он похитил из общественного парка пешеходный мост длиной 18 метров. Для того, чтобы провернуть кражу, американец арендовал подъемный кран.
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Мост хранился на территории парка – в дальнейшем его планировали установить в рамках проекта по восстановлению водно-болотных угодий. Вором оказался 63-летний Дэвид Брэдли. Мужчина разобрал мост на составные части и с помощью крана погрузил их в автомобиль и отвез домой.
Брэмли, формально работавший в районе Акрона, заплатил местной транспортной компании за услуги крана. Позже кран был использован для установки моста на транспортное средство и снятия его с него, которое доставило его во двор похитителя,
– говорится в заявлении полиции.
Найти и задержать ворюгу помогли местные жители. Впоследствии полицейские приехали к Брэмли с обыском. На территории его двора нашли мост, разобранный на части. В полиции пообещали, что в ближайшее время мост будет отправлен обратно.