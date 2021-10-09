С помощью нейроcетей: Google воссоздал три утраченные картины Густава Климта

Платформа Google Arts & Culture запустила интерактивную онлайн-выставку, посвященную творчеству выдающегося австрийского художника Густава Климта. Специально для нее нейросети воссоздали три картины художника, которые были утрачены во время Второй мировой войны.

"Факультетские картины" Климта

Цикл "Факультетские картины", состоящий из работ "Медицина", "Философия" и "Юриспруденция", Густав Климт создал по заказу Венского университета в 1899 году. Однако, когда картины были готовы администрация учебного заведения отказалась от них, назвав "порнографическими". Поэтому их продали частному покупателю.

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Картины сгорели во время пожара в 1945 году, и с тех пор их можно было увидеть только на черно-белых фотографиях. Учитывая это, эксперты Google, объединившись с исследователями творчества Климта, решили их воссоздать.

Как работали над проектом

Куратор венского музея "Бельведер" Франц Смола провел масштабную исследовательскую работу. Он нашел документацию, содержащую описания этих картин, а особенно их цветов, и нашел мотивы, которые повторялись в потерянных и доступных картинах Климта. Так команде удалось приблизительно определить цветовые профили, которые использовал художник.

Между тем резидент Google Arts & Culture Lab Эмиль Валлнер работал над созданием алгоритма, который должен был провести статистический анализ цветового стиля художника.



Франц Смола и Эмиль Валлнер работают над "Факультетскими картинами" / Фото Google Arts & Culture

Алгоритм обработал 1 миллион изображений реального мира, более 90 тысяч изображений произведений искусства различных художников и 80 полноцветных картин Климта. Это позволило раскрасить доступные черно-белые изображения "Факультетских картин", и получить максимально приближенный к оригиналу результат, который и показали на онлайн-выставке.



"Факультетские картины" – результат работы экспертов и нейросети / Коллаж 24 канала

Как эксперты работали над проектом: смотрите видео

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