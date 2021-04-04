Мужчина из Джорджии, США, получил последнюю зарплату монетами по 1 пенни в количестве более 90 000 штук (915 долларов). Это произошло после его конфликта с руководством.

В марте Андреасу Флатану, что живет в штате Джорджия, США бросили на подъездной дорожке к его дому более 90 000 липких, жирных, грязных пенни. Таким образом бывшие работодатели выплатили мужчине последнюю заработную плату за его работу в автомастерской.

Начало истории Мужчина уволился с работы и получил последнюю зарплату копейками, вымазанными в масле

Пенни хранились в тачке в гараже Флатана последние несколько недель. Пока не вмешалась Coinstar – вашингтонская компания по переводу монет в наличные. Coinstar, известная своей национальной сетью из 18 000 киосков со счетными машинами.

Coinstar занимается монетным бизнесом в течение 30 лет, и мы обрабатываем около 41 миллиарда монет в год, поэтому получение более 90 000 пенни было обычным делом,

– говорится в заявлении генерального директора Coinstar Джима Герити.



Житель Джорджии обналичил более 90 000 грязных монет / Фото Coinstar

В четверг, 1 апреля, Coinstar забрали монеты Флатана и округлили сумму, чтобы дать ему чек на 1000 долларов. Также Coinstar заявила, что займется очисткой и обработкой пенни, прежде чем возвращать их в оборот. Компания не только обменяла монеты Флатана на 1000 долларов бумажными и чистыми деньгами, а также пожертвовала 1000 долларов двум местным благотворительным организациям по его выбору.

Это был шок и разочарование, когда заплатили таким образом, и было дополнительным бременем, что пенни были покрыты маслянистым веществом. Я тратил час или два каждую ночь, пытаясь очистить копейки и, вероятно, очистил всего около 5 долларов. Я был так рад и благодарен, что Coinstar согласились мне помочь,

– сказал Флатан.



Флатан обменял монеты на 1000 долларов бумажными и чистыми деньгами / Фото Coinstar