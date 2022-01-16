Польские географы представили подробную карту мира по сериалу и книгам о Ведьмаке
Источник:Geograficzno-polityczny atlas Polski
У истории Ведьмака Геральта из Ривии есть сотни тысяч фанатов. Всем им было бы интересно рассмотреть любимую вселенную в деталях
Именно поэтому сотрудники географического факультета Варшавского университета составили и опубликовали подробную карту местности по мотивам "Ведьмака". Они собрали все доступные данные из серии книг Анджея Сапковского, видеоигр CD Project Red и сериала Netflix и объединили их в целостную картину.
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Подробная карта мира "Ведьмака" / Иллюстрация Geograficzno-polityczny atlas Polski
Общее расположение стран, горных хребтов и больших рек соответствует другим картам, которые разрабатывали фанаты истории. Кроме того, для полноты картины авторы проекта придумали немало названий и географических объектов.
Так, представленная ими карта стала наиболее подробной из всех, что есть сегодня. Она точно показывает топографию, границы и реки, расположение островов и городов, классифицированных по количеству жителей.