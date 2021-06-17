В Пакистане полицейские арестовали работников фастфуда: они не дали им бесплатных бургеров

Полиция арестовала всех 19 работников заведения быстрого питания Johnny & Jugnu в Лахоре, в Пакистане. Нет, они ничего не нарушили – просто отказались дать полицейским бесплатные гамбургеры.

Сначала правоохранители угрожали работникам заведения, но это не сработало. На следующий день, после того как им отказали в бесплатной еде, полицейские вернулись в Johnny & Jugnu и арестовали весь персонал, включая менеджера.

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Представители закона не позволили даже закрыть ресторан. Оборудование продолжало работать, а клиенты остались в зале и ждали свои заказы, когда весь персонал выводили из заведения. Их продержали в отделении в течение 7 часом – там их унижали и толкали.

Команда ресторана решила рассказать об этом событие в фейсбуке. По их словам, это уже не первый случай, когда местная полиция превышает свои полномочия. Требовать бесплатную еду стало для полицейских обычной практикой.

На инцидент отреагировало высшее руководство полиции. Сейчас 9 полицейских, которые были к нему причастны, отстранили от исполнения обязанностей. Что с ними будет дальше – пока неизвестно.

Никому не позволено брать закон в свои руки. Мы не будем терпеть несправедливость. Все они будут наказаны,

– написал в твиттере высокопоставленный чиновник полиции провинции Инам Гани.

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