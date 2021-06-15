Падение сковородки с крыши могло иметь неприятные последствия, поэтому правоохранители остановили автомобиль, чтобы предупредить водителя. Женщина, управлявшая машиной, была сильно удивлена, ведь правил дорожного движения она не нарушала.

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Полицейские успокоили женщину и предложили ей выйти из автомобиля и посмотреть, что она везет на крыше. После этого им всем оставалось только посмеяться над этой ситуацией. Также они порекомендовали ей найти "более безопасный способ транспортировки и приготовления сливочного соуса".

Женщина ехала со сковородкой на крыше: смотрите видео

По словам патрульных, они довольно часто сталкиваются с тем, что водители забывают различные предметы на крышах автомобилей. Чаще всего это обычные вещи, например ключи, кошельки и мобильные телефоны. Но сковородка с едой стала для них настоящей неожиданностью.