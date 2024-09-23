Как пишет издание SF Gate, Джонатан принял участие в акции, которую провел местный департамент полиции в рамках профилактики ДТП.

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В чем заключалась акция

Джонатан надел яркий наряд, чтобы продемонстрировать, как много водителей не дают дорогу пешеходам – даже таким ярким и заметным, как он в этом странном костюме.

Интересно! Другие правоохранители также присоединились к акции, патрулируя перекрестки в ярких костюмах, в частности единорога и большой птицы с "Улицы Сезам", чтобы проучить нарушителей правил дорожного движения.

Закон штата требует от водителей останавливаться перед пешеходами, которые выходят на переход в соответствующем месте. На удивление, многие автомобилисты наоборот давили на газ, а некоторые подъезжали слишком близко к разметке. Каждый, кто нарушал правила, получал штраф до 400 долларов.

Если вы не видите кого-то в костюме гигантской курицы, значит, у нас действительно проблема,

– отметил Озол.

Сколько водителей все равно нарушили ПДД

В департаменте сбились со счета, сколько водителей провалили тест: в течение первых 30 минут поймали восемь нарушителей. А в рамках предыдущих рейдов выписали от 30 до 40 штрафов. Эта бессмысленная акция, похоже, имеет положительное влияние. По крайней мере, пока полицейские в костюмах несут службу.

"Водители становятся более сознательными и осведомленными. Если удастся спасти хотя бы одну жизнь, значит, оно того стоит", – подытожил лейтенант Озол.

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